Манчестер Сіті - Вотфорд 6:0: Огляд матчу

У фінальному матчі Кубка Англії Манчестер Сіті знищив Вотфорд і завоював вже третій трофей в Англії в одному сезоні після чемпіонських медалей АПЛ і перемоги в Кубку Ліги.
Відзначимо, що український захисник Олександр Зінченко вийшов у старті команди Гвардіоли і відіграв всю зустріч.
Містяни ще в першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу, забивши два голи після точних ударів Давіда Сільви і Рахіма Стерлінга.
У другій половині гри після перерви третій гол забив Кевін де Брейне, після чого четвертий м'яч у ворота Вотфорда відправив Габріель Жезус.
Але манкуніанцям цього було мало - в кінцівці зустрічі Стерлінг забив ще два голи і оформив хет-трик, а Ман Сіті виграв у фіналі з рахунком 6:0.
До вашої уваги відеоогляд матчу.
Кубок Англії
Фінал
18 травня
Манчестер Сіті - Вотфорд 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Сільва, 2:0 - Стерлінг, 3:0 - 61 Де Брейне, 4:0 - 68 Жезус, 5:0 - 81 Стерлінг, 6:0 - 87 Стерлінг.
Нагадаємо, Бруно зі Львова зацікавив Ференцварош.
Також, Де Пена оформив дебютний гол за Динамо.
Джерело - Чемпіон.