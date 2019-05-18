Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії

Сьогодні, 18 травня, ми дізнаємося володаря Кубка Англії, найстарішого футбольного турніру у світі.

Вперше з 2008 року, у фіналі Кубка Англії зійдуться тренери однієї національності: Пеп Гвардіола і Хав'єр Грасія.

І Пеп Гвардіола, і Хаві Грасія можуть стати третіми іспанськими менеджерами, який вигравали Кубок Англії (після Рафаеля Бенітеса в 2006 році з Ліверпулем і Роберто Мартінеса в 2013 - з Віганом).

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті може стати першою командою, яка зробила требл в Англії.

Пеп Гвардіола може стати восьмим тренером, якому вдалося виграти Прем'єр-Лігу, Кубок Ліги та Кубок Англії.

Сіті може стати четвертим клубом, який переміг у двох кубках за один сезон після Асренала в 1992/93, Ліверпуля в 2000/01, Челсі в 2006/07).

Містяни виграли п'ять і програли п'ять з десяти попередніх фіналів Кубка Англії.

Серхіо Агуеро забив 10 голів в семи матчах проти Вотфорда у всіх турнірах.

Вотфорд

Шершні одного разу грали в фіналі Кубка Англії, поступившись Евертону 0-2 в 1984 році.

Їх потрапляння в фінал Кубка Англії 2018/2019 на другому місці по довготі очікування (35 років). Челсі не міг вийти у фінал найстарішого клубного турніру протягом 52 років (з 1915 по 1967).

Вотфорд програв 10 попередніх матчів проти Манчестер Сіті у всіх турнірах, здобувши останню перемогу в 1989 році.

Вотфорд - другий клуб за всю історію АПЛ, який виграв перші чотири матчі в сезоні, завершивши його поза ТОП-7 після Чарльтона в 2005/06.

Середній вік Вотфорда в сезоні АПЛ 2018/19 - 28 років 323 дні (найстарша команда).

Фінальний матч Кубка Англії відбудеться сьогодні, 18 травня, о 19:00 за Києвом.

Джерело - Чемпіон.