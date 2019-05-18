Юрист Грізманна прибув до Барселони

Форвард Атлетіко і збірної Франції Антуан Грізманн все ближче до Барселоні.

Про це повідомляє RTL.

За даними джерела, юрист нападника матрацників прибув у Каталонію сьогодні вранці і планує пробути в Барселоні 3 дні. Очікується, що він буде спілкуватися з керівництвом каталонського клубу з приводу майбутнього контракту Грізманна.

Нагадаємо, Грізманн офіційно заявив про те, що покине Атлетіко.

Барселона планує заплатити за француза 120 мільйонів євро. ПСЖ також претендує на Грізманна.

Джерело - RTL.