Олімпік - Чорноморець: статистичне прев'ю матчу УПЛ

Одесити в УПЛ не знають виїзних поразок п’ять матчів поспіль

Чемпіонат України, УПЛ

29 тур

18 травня

Олімпік - Чорноморець

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 37 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 15 матчів: +7=3-5 м’ячі 15-18 і всі в УПЛ.

На полі Олімпіка – 7 матчів: +6=1-0 м’ячі 9-3

Останній матч на полі Олімпіка: 21.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік – Чорноморець – 0:1

Гол: Дегтярьов (70).

Переможна домашня серія Олімпіка в поєдинках з Чорноморцем триває вже 5 матчів, причому з однаковим рахунком 1:0.

Олімпійці забивають голи "морякам" 8 матчів поспіль і кожного разу по 1 м’ячу.

Цікаві факти та можливі події

* Гольовий серіал Олімпіка триває у Чемпіонаті 5 ігор – 8 м’ячів.

* Моряки в УПЛ не знають виїзних поразок 5 матчів поспіль: +2=3.

* Чорноморець у попередніх двох гостьових матчах Чемпіонату забив 7 голів.

* Олімпік при Ігорю Климовському на своєму полі в УПЛ ще не програвав – 3 матчі: +2=1.

* Болгарин Ангел Червенков проведе 50-й матч біля керма різних клубів УПЛ.

* 35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гай (Олімпік).

* Гольовий серіал в УПЛ Арні Вільхамссона (Чорноморець) триває 3 матчі – 4 м’ячі.

* Асистент арбітра Денис Шудрік (Сімферополь) проведе 70-й матч в Чемпіонатах.

* Олімпік при арбітру Ігорю Пасхалу не грає в УПЛ внічию 4 матчі поспіль: перемога та 3 поразки.

* Чорноморець при Ігорю Пасхалу ще жодного разу не перемагав в Чемпіонатах: 6 нічиїх та 2 поразки.

Джерело - УПЛ.