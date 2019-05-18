Карпати - Десна: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Львів’яни можуть пропустити 950-й гол у Чемпіонатах України

Чемпіон України, УПЛ

29-й тур

18 травня

Карпати – Десна

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів в УПЛ 10 ігор.

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +0=1-2 м’ячі 3-6 – всі в УПЛ

На полі Карпат – 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-2

Останній матч на полі Карпат

24.11.2018. 16-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Десна – 0:2

Голи: 0:1 – Філіппов (27), 0:2 – Старенький (44).

Цікаві факти та можливі події

* Карпати можуть пропустити 950-й гол у Чемпіонатах України (ще 1 м’яч).

* Десна в УПЛ на полях суперників набрала 22 очка, а вдома – 16.

* Карпати у нинішньому Чемпіонаті вдома набрали лише 10 очок, а в гостях – 17 пунктів.

* Львівський клуб не перемагає в УПЛ протягом 5-ти матчів: =2-3.

* Десна пропускає голи в Чемпіонаті 5 ігор поспіль – 11 м’ячів.

* 15-й гол в УПЛ може забити Андрій Богданов (Десна), Сергій Мякушко (Карпати).

* 50-й матч в УПЛ можуть провести Михайло Козак (Десна).

* Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.

* Карпати при арбітру Максиму Козиряцькому проведуть 1-й матч в УПЛ.

Джерело - УПЛ.