Карпати - Десна: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіон України, УПЛ
29-й тур
18 травня
Карпати – Десна
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів в УПЛ 10 ігор.
Історія зустрічей
Всього зіграно 3 матчі: +0=1-2 м’ячі 3-6 – всі в УПЛ
На полі Карпат – 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-2
Останній матч на полі Карпат
24.11.2018. 16-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Карпати – Десна – 0:2
Голи: 0:1 – Філіппов (27), 0:2 – Старенький (44).
Цікаві факти та можливі події
* Карпати можуть пропустити 950-й гол у Чемпіонатах України (ще 1 м’яч).
* Десна в УПЛ на полях суперників набрала 22 очка, а вдома – 16.
* Карпати у нинішньому Чемпіонаті вдома набрали лише 10 очок, а в гостях – 17 пунктів.
* Львівський клуб не перемагає в УПЛ протягом 5-ти матчів: =2-3.
* Десна пропускає голи в Чемпіонаті 5 ігор поспіль – 11 м’ячів.
* 15-й гол в УПЛ може забити Андрій Богданов (Десна), Сергій Мякушко (Карпати).
* 50-й матч в УПЛ можуть провести Михайло Козак (Десна).
* Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.
* Карпати при арбітру Максиму Козиряцькому проведуть 1-й матч в УПЛ.
Джерело - УПЛ.