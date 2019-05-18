Динамо - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
29-й тур
18 травня
Динамо - Маріуполь
Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 7 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 44 матчі: +38=5-1 м’ячі 112-23
На полі Динамо – 22 матчі: +20=2-0 м’ячі 59-7
В УПЛ зіграно 40 матчів: +34=5-1 м’ячі 99-23
На полі Динамо – 20 матчів: +18=2-0 м’ячі 55-7
Останній матч на полі Динамо.
11.11.2018. 15-й тур Чемпіонату України-2018/2019.
Динамо – Маріуполь – 4:0
Голи: 1:0 – Шапаренко (33), 2:0 – Вербич (57), 3:0 – Чоботенко- автогол (62), 4:0 – Циганков (85).
Цікаві факти та можливі події
* Безвиграшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах з Динамо з 11 вересня 2011 року триває 14 матчів: =2-12.
* Азовський клуб не забиває голів динамівцям протягом 324-х хвилин.
* Динамо найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з Маріуполем (9:0, 31.10.2010 р.), а Маріуполь при цьому зазнав своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах.
* Серед наявних гравців найкращий голеадор попередніх матчів Віктор Циганков (Динамо, 6 м’ячів).
* Динамо утримує 2 клубні домашні рекордні серіали: безвиграшний та нічийний, які тривають по 3 матчі.
* Динамівці не програють в УПЛ 12 матчів поспіль: +9=3.
* Динамо при Олександру Хацкевичу проведе 60-й матч в УПЛ.
* 15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).
* Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 30-ту домашню перемогу у всіх турнірах.
* Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.
* Олександр Бабич біля керма різних клубів може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.
* Динамо при арбітру Дмитру Кривушкіну провело 1 матч в УПЛ і перемогло вдома саме Маріуполь – 4:0.
Джерело - УПЛ.