Динамо - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Азовський клуб не забиває голів динамівцям протягом 324-х хвилин

Чемпіонат України, УПЛ

29-й тур

18 травня

Динамо - Маріуполь

Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 7 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 44 матчі: +38=5-1 м’ячі 112-23

На полі Динамо – 22 матчі: +20=2-0 м’ячі 59-7

В УПЛ зіграно 40 матчів: +34=5-1 м’ячі 99-23

На полі Динамо – 20 матчів: +18=2-0 м’ячі 55-7

Останній матч на полі Динамо.

11.11.2018. 15-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Динамо – Маріуполь – 4:0

Голи: 1:0 – Шапаренко (33), 2:0 – Вербич (57), 3:0 – Чоботенко- автогол (62), 4:0 – Циганков (85).

Цікаві факти та можливі події

* Безвиграшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах з Динамо з 11 вересня 2011 року триває 14 матчів: =2-12.

* Азовський клуб не забиває голів динамівцям протягом 324-х хвилин.

* Динамо найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з Маріуполем (9:0, 31.10.2010 р.), а Маріуполь при цьому зазнав своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах.

* Серед наявних гравців найкращий голеадор попередніх матчів Віктор Циганков (Динамо, 6 м’ячів).

* Динамо утримує 2 клубні домашні рекордні серіали: безвиграшний та нічийний, які тривають по 3 матчі.

* Динамівці не програють в УПЛ 12 матчів поспіль: +9=3.

* Динамо при Олександру Хацкевичу проведе 60-й матч в УПЛ.

* 15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).

* Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 30-ту домашню перемогу у всіх турнірах.

* Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.

* Олександр Бабич біля керма різних клубів може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.

* Динамо при арбітру Дмитру Кривушкіну провело 1 матч в УПЛ і перемогло вдома саме Маріуполь – 4:0.

Джерело - УПЛ.