Динамо - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Мій профіль
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
Сьогодні 11:03 150
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
Вчора 17:30 772 1
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
Вчора 09:43 1395
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
Вчора 09:25 1873
Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність
Вчора 08:30 3767
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
Вчора 08:10 1058
Підручному надано найвище спортивне звання
16.05.2019 23:00 2318
Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20
16.05.2019 21:43 1399
Ребров може очолити Бешикташ
16.05.2019 19:51 1678
Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії
16.05.2019 15:16 1499
Навколо спорту
Блоги
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг Valeriy Ruchka
Вчора 21:51 568
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень Valeriy Ruchka
Вчора 21:24 930
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
Вчора 15:10 773
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
Вчора 08:15 1014
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
16.05.2019 22:31 561
Тренування Барселони очима Мессі
Тренування Барселони очима Мессі Valeriy Ruchka
15.05.2019 19:49 479
17 років тому Зідан забив найкрасивіший гол в кар'єрі й подарував Реалу кубок Ліги чемпіонів
17 років тому Зідан забив найкрасивіший гол в кар'єрі й подарував Реалу кубок Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
15.05.2019 18:33 1271
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена»
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена» Valeriy Ruchka
15.05.2019 18:21 604
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
15.05.2019 12:59 650
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1635
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:27 Футбол Ібрагімович дискваліфікований на два матчі МЛС за напад на голкіпера 1
11:26 Футбол Новий клуб Петряка змінить назву 18-ий раз в історії 12
11:18 Футбол Тренер воротарів Леганеса: Лунін готовий грати на топ-рівні 114
11:03 Футбол Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ 150
11:00 Футбол Карпати - Десна: статистичне прев’ю матчу УПЛ 179
10:45 Футбол Кубок Стенлі. Фінал Заходу. Сент-Луїс зрівняв рахунок у серії з Сан-Хосе 260
10:25 Бокс Вайлдер запросив фантастичні 100 млн за бій із Джошуа 375
10:05 Футбол Ювентус знайшов заміну Аллегрі в Англії 477
10:00 Футбол Динамо - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ 297
09:51 Футбол Маліновський: Чемпіонство святкували до ранку 350
09:25 Футбол Баварія вивісила кутові прапорці на Альянц Арені в підтримку ЛГБТ 695
09:15 Баскетбол 30+17 від Адетокумбо допомогли Мілвокі вдруге переграти Торонто 258
09:06 Футбол Ворскла– Арсенал-Київ: статистичне прев’ю матчу УПЛ 249
00:10 Хокей Сент-Луїс - Сан-Хосе: онлайн 1331
00:05 Баскетбол Мілуокі - Торонто: онлайн 2312
00:03 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 76440
17 Травня 2019
23:40 Гандбол Визначилися півфіналісти Кубка України 542
23:30 Хокей Чехія знищила Італію, Фінляндія перемогла Великобританію на чемпіонаті світу 661
23:00 Футбол Лунін стане другим голкіпером Реала в наступному сезоні 1208
22:40 Футбол Захисник Динамо не зіграє на молодіжному Євро-2019 678
22:20 Баскетбол Коломойський: Син підпише контракт з українським клубом 2573
22:00 Футбол Довбик виграв Кубок Данії з Мідтьюлландом 652
21:51 Блог Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг 568
21:40 Футбол УЄФА зняла обмеження на заявку Інтера 548
21:24 Блог Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень 930

Динамо - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 10:00 297 0
Азовський клуб не забиває голів динамівцям протягом 324-х хвилин
Динамо - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

29-й тур

18 травня

Динамо - Маріуполь

Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 7 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 44 матчі: +38=5-1 м’ячі 112-23

На полі Динамо – 22 матчі: +20=2-0 м’ячі 59-7

В УПЛ зіграно 40 матчів: +34=5-1 м’ячі 99-23

На полі Динамо – 20 матчів: +18=2-0 м’ячі 55-7

Останній матч на полі Динамо.

11.11.2018. 15-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Динамо – Маріуполь – 4:0

Голи: 1:0 –  Шапаренко (33), 2:0 – Вербич (57), 3:0 – Чоботенко- автогол (62), 4:0 – Циганков (85).

Цікаві факти та можливі події

* Безвиграшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах з Динамо з 11 вересня 2011 року триває 14 матчів: =2-12.

* Азовський клуб не забиває голів динамівцям протягом 324-х хвилин.

* Динамо найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з Маріуполем (9:0, 31.10.2010 р.), а Маріуполь при цьому зазнав своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах.

* Серед наявних гравців найкращий голеадор попередніх матчів Віктор Циганков (Динамо, 6 м’ячів).

* Динамо утримує 2 клубні домашні рекордні серіали: безвиграшний та нічийний, які тривають по 3 матчі.

* Динамівці не програють в УПЛ 12 матчів поспіль: +9=3.

* Динамо при Олександру Хацкевичу проведе 60-й матч в УПЛ.

* 15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).

* Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 30-ту домашню перемогу у всіх турнірах.

* Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.

* Олександр Бабич біля керма різних клубів може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.

* Динамо при арбітру Дмитру Кривушкіну провело 1 матч в УПЛ і перемогло вдома саме Маріуполь – 4:0.

Джерело - УПЛ.

Коментарі ()