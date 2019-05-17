Український нападник Артем Довбик виграв Кубок Данії. У фіналі його клуб Мідтьюлланд обіграв Брондбю в серії післяматчевих пенальті (4:3). Основний і додатковий час завершився з рахунком 1:1.

Артем Довбик вийшов на заміну в овертаймі на 100-й хвилині. У серії пенальті Артем участі не брав.

Нагадаємо, на початку травня український нападник данського Мідтьюлланду вперше з липня минулого року вийшов на поле в офіційному матчі. 21-річний форвард вийшов на заміну на 74-й хвилині в матчі своєї команди проти Оденсе (1:3). До цього востаннє Довбик грав 20 липня 2018 року проти Ольборга. Після того матчу українцю зробили операцію на коліні.

Артем Довбик перейшов в Мідтьюлланд в січні 2018 року з Дніпра. У сезоні 2017/2018 Довбик разом з Мідтьюлланд виграв чемпіонат Данії.

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Джерело - Чемпіон.