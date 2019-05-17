УЄФА зняла обмеження на заявку Інтера

Міланський Інтер з нового сезону звільнений від мирової угоди з робочою групою Інстанції з фінансового контролю клубів (ІФКК), і з нового сезону з клубу зняті обмеження по заявці в єврокубках.
Про це повідомляє Football Italia з посиланням на сайт УЄФА.
Нерадзуррі понад чотири роки знаходилися під обмеженнями в рамках угоди з УЄФА про приведення клубних фінансів у відповідність з правилами ФФП.
Угода була досягнута в рамках врегулювання фінансових порушень і допомогло клубу уникнути більш суворих штрафних санкцій УЄФА.
Якщо до 1 липня міланці обійдуться без нових порушень, вони з наступного сезону отримають повну заявку на єврокубки (зараз - урізана) і відсутність контролю чиновників за фінансовими справами клубу.
На даний момент Інтер знаходиться на 3-му місці турнірної таблиці Серії А, яке дозволяє команді виступати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.
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Джерело - Football Italia.