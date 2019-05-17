Реал планує купити півзахисника Рівер Плейта

Реал хоче влітку підписати півзахисника Рівер Плейта Есек'єля Паласіоса. За 20-річного аргентинця клуб повиннен заплатити близько 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Паласіос повинен був перейти в Реал ще взимку.

Півзахисник Рівер Плейта потрапив в розширену заявку збірної Аргентини на Копа Америка-2019, яка розпочнеться 14 червня.

У 2019 Паласіос відіграв за Рівер Плейт 18 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол і зробивши 5 асисти.

Трансфер аргентинського півзахисника - продовження політики Реала в підписанні футболістів з Південної Америки. Раніше бланкос придбали бразильців Вінісіуса Жуніора і Родріго Гоіса.

Нагадаємо, Аллегрі не буде тренувати Ювентус.

Також, Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі.

Джерело - El Mundo Deportivo.