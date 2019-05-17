Адамюк може перейти в Маккабі Хайфа

27-річний захисник ПФК Львів Володимир Адамюк потрапив у сферу інтересів Маккабі з Хайфи.
Про це повідомляє Sport Arena.
Скаути ізраїльського клубу протягом останнього місяця пильно відстежували гру захисника, а найближчим часом планують вийти на львівський клуб з офіційною пропозицією. За інформацією джерела, Львів хоче виручити за трансфер гравця два мільйони доларів.
У нинішньому чемпіонаті УПЛ Адамюк зіграв 28 матчів (усі - без замін), відзначившись 3 забитими м'ячами.
Нагадаємо, Шевченко назвав склад збірної України.
Також, ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу.
Джерело - Sport Arena.