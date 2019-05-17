Навас може замінити Касільяса в Порту

Воротар Реала Кейлор Навас може влітку перейти в Порту.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Керівництво клубу в костариканцеві бачить заміну Ікера Касільяса, який може завершити кар'єру в кінці сезону через проблеми з серцем.

Нещодавно в Реалі заявили, що за обопільною згодою сторін розірвано контракт з Навасом і робиться ставка на Тібо Куртуа як на основного голкіпера.

У нинішньому сезоні Кейлор Навас відіграв за Реал всього в 20 матчах у всіх турнірах. У чемпіонаті Іспанії костариканський голкіпер провів 9 поєдинків.

37-річний Касільяс грає в Порту з 2015 року. До переходу в склад клубу чемпіон світу-2010 і чемпіон Європи 2008 і 2012 років всю кар'єру провів в мадридському Реалі.

У нинішньому сезоні Касільяс відіграв за Порту в 31 матчі чемпіонату Португалії. За тур до завершення сезону Порту йде другим і відстає від Бенфіки на два очки. У заключному турі чемпіонату Португалії команда зіграє вдома проти Спортінга.

Нагадаємо, Аллегрі не буде тренувати Ювентус.

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Джерело - Sport Mediaset.