Облак через травму не зіграє з Леванте

Мій профіль
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
Сьогодні 17:30 28
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
Сьогодні 09:43 734
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
Сьогодні 09:25 1401
Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність
Сьогодні 08:30 2602
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
Сьогодні 08:10 732
Підручному надано найвище спортивне звання
Вчора 23:00 2077
Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 21:43 1215
Ребров може очолити Бешикташ
Вчора 19:51 1376
Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії
Вчора 15:16 1398
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
15.05.2019 22:55 934 1
Навколо спорту
Блоги
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:10 541
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:15 723
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
Вчора 22:31 508
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання Valeriy Ruchka
Вчора 19:35 792
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 1076
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена»
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена» Valeriy Ruchka
15.05.2019 18:21 587
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
15.05.2019 12:59 634
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1615
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5702
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 942
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:30 Футбол ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу 28
17:10 Футбол Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА 196
16:50 Навколо спорту Украинский бренд велосипедов Titan: отечественное качество 124
16:50 Футбол Облак через травму не зіграє з Леванте 265
16:30 Футбол Аллегрі покидає Ювентус 269
16:10 Теніс Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії 300
15:50 Футбол Федерація футболу України змінить назву 694
15:30 Баскетбол Мілуокі - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА 290
15:22 Теніс Осака знялася з турніру в Римі 385
15:10 Блог Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова 541
14:50 Футбол Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ 358
14:30 Хокей Сент-Луїс - Сан-Хосе: онлайн-трансляція матчу НХЛ 358
14:20 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 75775
14:10 Футбол Манчестер Сіті готовий поборотися за Грізманна 447
13:50 Баскетбол Михайлюк: Леброн інколи поводиться як тінейджер 486
13:30 Хокей Українська хокейна ліга провела відкрите тренування в Кривому Розі 430
13:10 Футбол Касільяс вирішив завершити кар'єру 548
12:50 Теніс ATP серйозно покарає Кірйоса за поведінку на турнірі в Римі 456
12:30 Футбол ФФУ профінансує впровадження VAR в Україні 884
12:10 Хокей Австрія - Норвегія: онлайн матчу чемпіонату світу 254
11:50 Футбол Наставник Аталанти може очолити Рому 424
11:35 Футбол Скрипник може очолити Кайрат 579
11:10 Боротьба Наказ підписано: в міністерстві відреагували на заяву Беленюка 1149 2
10:55 Хокей Бостон вибив Кароліну і вийшов у фінал Кубка Стенлі 384
10:45 Футбол Маліновський: Ми заслужили чемпіонство цього сезону 564

Облак через травму не зіграє з Леванте

Сьогодні 16:50 265 0
Облак через травму не зіграє з Леванте

Воротар Атлетіко Ян Облак через травму стегна не зіграє в матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії проти Леванте.

Про це повідомляє прес-служба клубу. 

Сьогодні словенець пропустив тренування команди.

Облак зіграв у всіх матчах у нинішньому чемпіонату Іспанії. Атлетіко проведе свою останню гру в сезоні в суботу.

Загалом, словенський голкіпер в поточному сезоні за Атлетіко у всіх турнірах провів 46 матчів, в яких пропустив 38 м'ячів.

Нагадаємо, Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ.

Також, Федерація футболу України змінить назву.

Джерело - Прес-служба Атлектіко.

#Атлетіко, #Облак, #травма
Коментарі ()