Облак через травму не зіграє з Леванте

Воротар Атлетіко Ян Облак через травму стегна не зіграє в матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії проти Леванте.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні словенець пропустив тренування команди.

Облак зіграв у всіх матчах у нинішньому чемпіонату Іспанії. Атлетіко проведе свою останню гру в сезоні в суботу.

Загалом, словенський голкіпер в поточному сезоні за Атлетіко у всіх турнірах провів 46 матчів, в яких пропустив 38 м'ячів.

Нагадаємо, Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ.

Також, Федерація футболу України змінить назву.

Джерело - Прес-служба Атлектіко.