Облак через травму не зіграє з Леванте

Воротар Атлетіко Ян Облак через травму стегна не зіграє в матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії проти Леванте.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Сьогодні словенець пропустив тренування команди.
Облак зіграв у всіх матчах у нинішньому чемпіонату Іспанії. Атлетіко проведе свою останню гру в сезоні в суботу.
Загалом, словенський голкіпер в поточному сезоні за Атлетіко у всіх турнірах провів 46 матчів, в яких пропустив 38 м'ячів.
Нагадаємо, Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ.
Також, Федерація футболу України змінить назву.
Джерело - Прес-служба Атлектіко.