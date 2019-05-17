Скрипник може очолити Кайрат

Мій профіль
Підручному надано найвище спортивне звання
Вчора 23:00 1969
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
Сьогодні 09:25 1293
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
Сьогодні 08:10 653
Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 21:43 1144
Ребров може очолити Бешикташ
Вчора 19:51 1285
Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії
Вчора 15:16 1356
Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії
Вчора 12:12 1432
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
15.05.2019 22:55 926 1
Шахтар - Інгулець 4:0. Як це було
15.05.2019 22:55 4591
Шахтар - Інгулець: стартові склади команд
15.05.2019 20:28 651
Навколо спорту
Блоги
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:15 650
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
Вчора 22:31 492
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання Valeriy Ruchka
Вчора 19:35 775
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 1032
Гвардіола провів сезон у кардигані за 1215 євро
Гвардіола провів сезон у кардигані за 1215 євро Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 1035
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
15.05.2019 12:59 631
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1606
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5696
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 938
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
14.05.2019 13:00 427
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:10 Футбол Манчестер Сіті готовий поборотися за Грізманна 272
13:50 Баскетбол Михайлюк: Леброн інколи поводиться як тінейджер 313
13:30 Хокей Українська хокейна ліга провела відкрите тренування в Кривому Розі 368
13:10 Футбол Касільяс вирішив завершити кар'єру 450
12:50 Теніс ATP серйозно покарає Кірйоса за поведінку на турнірі в Римі 365
12:30 Футбол ФФУ профінансує впровадження VAR в Україні 726
12:10 Хокей Австрія - Норвегія: онлайн матчу чемпіонату світу 225
11:50 Футбол Наставник Аталанти може очолити Рому 373
11:35 Футбол Скрипник може очолити Кайрат 515
11:10 Боротьба Наказ підписано: в міністерстві відреагували на заяву Беленюка 1043 2
10:55 Хокей Бостон вибив Кароліну і вийшов у фінал Кубка Стенлі 358
10:45 Футбол Маліновський: Ми заслужили чемпіонство цього сезону 506
10:23 Футбол Зієш - найкращий гравець Аякса в сезоні 2018-19 418
10:12 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 203092
10:00 Баскетбол Голден Стейт вдруге обіграв Портленд завдяки 37 очкам Каррі 334
09:59 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 325835
09:50 Бокс Коммі проведе добровільний захист пояса проти Бельтрана 375
09:43 Футбол Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди 616
09:25 Боротьба Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?! 1293
09:10 Футбол Андерлехт – Генк 1:1. Огляд матчу 614
08:47 Футбол Мессі вручили одну з найбільших нагород Каталонії 676
08:30 Футбол Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність 2330
08:15 Блог Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі 650
08:10 Футбол Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії 653
00:15 Хокей Кароліна - Бостон: ОНЛАЙН 752

Скрипник може очолити Кайрат

Сьогодні 11:35 515 0
Скрипник може очолити Кайрат

49-річний український тренер Віктор Скрипник може очолити казахстанський Кайрат.

Про це повідомляє Vesti.kz.

Керівництво алмаатинського клубу звернуло увагу на кандидатуру Скрипника зважаючи на його знання російської та німецької мов. Можливо, при подальших невдачах Кайрата клуб вирішиться на зміну головного тренера, посаду якого займає 31-річний білорус Олексій Шпилевський.

Після 11-ти зіграних матчів Кайрат посідає шосте місце в чемпіонаті Казахстану і вилетів з Кубка країни.

Раніше Скрипник очолював німецькі Вердер II і Вердер. Останнім місце роботи фахівця була Рига.

Нагадаємо, Карпати не змогли домовитися зі Скрипником.

Також, Скрипник - найкращий тренер року в чемпіонаті Латвії.

Джерело - sport.ua.

#Скрипник, #Кайрат
Коментарі ()