Скрипник може очолити Кайрат

49-річний український тренер Віктор Скрипник може очолити казахстанський Кайрат.

Про це повідомляє Vesti.kz.

Керівництво алмаатинського клубу звернуло увагу на кандидатуру Скрипника зважаючи на його знання російської та німецької мов. Можливо, при подальших невдачах Кайрата клуб вирішиться на зміну головного тренера, посаду якого займає 31-річний білорус Олексій Шпилевський.

Після 11-ти зіграних матчів Кайрат посідає шосте місце в чемпіонаті Казахстану і вилетів з Кубка країни.

Раніше Скрипник очолював німецькі Вердер II і Вердер. Останнім місце роботи фахівця була Рига.

Нагадаємо, Карпати не змогли домовитися зі Скрипником.

Також, Скрипник - найкращий тренер року в чемпіонаті Латвії.

Джерело - sport.ua.