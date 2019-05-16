Рівер Плейт поверне Карраскаля в Карпати

Атакувальний півзахисник Хорхе Карраскаль найближчим часом розірве орендну угоду з Рівер Плейт і повернеться в Карпати.

Про це повідомляє La Pagina Millonaria.

20-річний хавбек не зміг проявити себе в аргентинському клубі, а тому попросив свого агента підшукати для нього новий варіант продовження кар'єри. Керівництво Рівер Плейт виявилося не проти того, щоб оренда Карраскаля була перервана достроково.

Рівер Плейт орендував Хорхе Карраскаля в січні нинішнього року, заплативши за річну оренду футболіста 500 тисяч євро. Договір був розрахований до кінця 2019-го, причому за аргентинцями зберігалася опція на першочерговий викуп контракту колумбійця.

Однак за чотири місяці в Аргентині Карраскаль провів лише 2 матчі за першу команду Рівер Плейт, не зумівши добути місце в основному складі.

Нагадаємо, Швед провів перше тренування за Селтік.

Раніше, Варгас покинув Карпати.

Джерело - sport.ua.