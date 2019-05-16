Шахтар зацікавився вінгером Портімоненсі

Шахтар стежить за бразильським вінгером Портімоненсі Бруно Табата.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Гірникам буде нелегко дістати Табата - головним претендентом на гравця є Вільярреал, який шукає потенційну заміну Самуелю Чуквуезе.
Можливо, Бруно не доведеться їхати з чемпіонату Португалії - інтерес до нього проявляє і Порту.
У контракті 22-річного бразильця, який в основному грає на правому краї атаки, прописані відступні в 40 мільйонів євро. При цьому Портімоненсі хоче продати Бруно за суму, максимально близьку до клаусула.
У нинішньому сезоні Табата зіграв 30 матчів в чемпіонаті Португалії, відзначившись 3 голами і 5 асистами.
Раніше повідомлялося, що Динамо може продовжити контракт з Олександром Хацкевичем.
Також, Шахтар наздогнав Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України.
Джерело - UOL Esporte.