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Ігуаїн повернеться в Ювентус

Сьогодні 11:55 619 0
Ігуаїн повернеться в Ювентус

Аргентинський нападник Челсі Гонсало Ігуаїн не затримається в команді до наступного сезону, адже лондонці не мають наміру продовжувати оренду форварда.

Про це повідомляє Daily Mail.

Гравець належить Ювентусу, тому незабаром знову повернеться в команду Аллегрі, де спробує закріпитися в складі або знову буде відданий в оренду.

Якби керівництво Челсі вирішило залишити Ігуаїна в команді, то за продовження оренди на один сезон довелося б заплатити 15,7 мільйона фунтів, а за повноцінний викуп - 31,6 мільйона.

Головна причина відмови від аргентинця - недостатня результативність. В АПЛ він забив лише 5 голів в 14 матчах.

Форвард виступає за лондонців з січня поточного року. До цього Ігуаїн перебував в оренді в Мілані.

Нагадаємо, Аякс став чемпіоном Нідерландів. Також, Лаціо здобув Кубок Італії.

Джерело - Daily Mail.

#Ігуаїн, #Челсі, #Ювентус
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