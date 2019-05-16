Ігуаїн повернеться в Ювентус

Аргентинський нападник Челсі Гонсало Ігуаїн не затримається в команді до наступного сезону, адже лондонці не мають наміру продовжувати оренду форварда.
Про це повідомляє Daily Mail.
Гравець належить Ювентусу, тому незабаром знову повернеться в команду Аллегрі, де спробує закріпитися в складі або знову буде відданий в оренду.
Якби керівництво Челсі вирішило залишити Ігуаїна в команді, то за продовження оренди на один сезон довелося б заплатити 15,7 мільйона фунтів, а за повноцінний викуп - 31,6 мільйона.
Головна причина відмови від аргентинця - недостатня результативність. В АПЛ він забив лише 5 голів в 14 матчах.
Форвард виступає за лондонців з січня поточного року. До цього Ігуаїн перебував в оренді в Мілані.
Нагадаємо, Аякс став чемпіоном Нідерландів. Також, Лаціо здобув Кубок Італії.
Джерело - Daily Mail.