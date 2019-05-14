ПСЖ зацікавився гравцями Реала

ПСЖ проявляє інтерес відразу до трьох гравцям Реала, парижани хочуть підсилитися Гаретом Бейлом, Тоні Кроосом та Іско.

Про це повідомляє Leparisien.fr.

Всі троє можуть покинути Реал по завершенню нинішнього сезону. Головний тренер бланкос Зінедін Зідан після повернення в команду має намір провести деякі зміни в складі. Бейл не входить в плани француза, тому покине команду влітку. Утримувати Крооса та Іско мадридці також не стануть.

ПСЖ розглядає гравців Реала в якості можливої ​​заміни Едінсону Кавані і Юліану Дракслеру.

Нагадаємо, ПСЖ достроково виграв Лігу 1 ще в кінці квітня, але вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від Манчестера Юнайтед (2:0, 1:3).

Джерело - Leparisien.fr.