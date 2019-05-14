Фінансові вимоги Погби проблема для Реала

У трансфері півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погби в Реал виникла чергова перешкода — фінансові запити самого француза завеликі.

Про це повідомляє L'Equipe.

Поль просить зарплату в 15 мільйонів євро в рік, але така значна сума не вписується в плани Реала.

За інформацією Goal, Погба в Манчестер Юнайтед заробляє 290 тисяч фунтів на тиждень — понад 17 мільйонів євро. Контракт француза з Червоними дияволами розрахований до 2021 року.

26-річний Погба в минулому сезоні забив 16 голів і зробив 11 асистів в 47 матчах за МЮ у всіх турнірах.

Ще однією метою для Реала на трансферному ринку є вінгер Челсі Еден Азар.

Реал нинішній сезон закінчує без трофеїв. Мадридці вилетіли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Аякса, були вибиті Барселоною з Кубка Іспанії в півфіналі, а в чемпіонаті за тур до фінішу йдуть третіми, поступаючись каталонцям 18 очок.

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Джерело - L'Equipe.