Коломойський не фінансує клуб - директор Карпат

Колишній власник Дніпра і ПриватБанку Ігор Коломойський не вкладає свої кошти в Карпати.
Про це заявив директор клубу Ростислав Ящишин в програмі телеканалам Футбол 1 / Футбол 2.
"Станом на сьогодні ролі другого інвестора немає. Немає ніякої ролі. Наскільки мені відомо, другий інвестор ніяким чином не живе клубом, не приймає ніяких рішень і ніяким чином не реагує на те, що тут відбувається", - заявив Ящишин телеканалам Футбол 1 / Футбол 2.
"Фінансова допомога? Ніякої допомоги взагалі. Все фінансове навантаження лежить на плечах одного інвестора - Петра Димінського", - запевнив Ящишин.
Вчора в Фейсбуці з'явилося звернення від імені уболівальників Карпат - Петру Димінському та Ігорю Коломойському з проханням передати клуб в їх (фанатів) управління. Однак це звернення було швидко видалено, а пізніше ультрас львів'ян категорично спростували свою причетність до цього.
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Також, Шевченко написав чуттєве звернення до Лобановського.
Джерело - Футбол 1/2.