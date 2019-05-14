Коломойський не фінансує клуб - директор Карпат

Колишній власник Дніпра і ПриватБанку Ігор Коломойський не вкладає свої кошти в Карпати.

Про це заявив директор клубу Ростислав Ящишин в програмі телеканалам Футбол 1 / Футбол 2.

"Станом на сьогодні ролі другого інвестора немає. Немає ніякої ролі. Наскільки мені відомо, другий інвестор ніяким чином не живе клубом, не приймає ніяких рішень і ніяким чином не реагує на те, що тут відбувається", - заявив Ящишин телеканалам Футбол 1 / Футбол 2.

"Фінансова допомога? Ніякої допомоги взагалі. Все фінансове навантаження лежить на плечах одного інвестора - Петра Димінського", - запевнив Ящишин.