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Коломойський не фінансує клуб - директор Карпат

Сьогодні 10:00 377 0
Коломойський не фінансує клуб - директор Карпат

Колишній власник Дніпра і ПриватБанку Ігор Коломойський не вкладає свої кошти в Карпати.

Про це заявив директор клубу Ростислав Ящишин в програмі телеканалам Футбол 1 / Футбол 2.

"Станом на сьогодні ролі другого інвестора немає. Немає ніякої ролі. Наскільки мені відомо, другий інвестор ніяким чином не живе клубом, не приймає ніяких рішень і ніяким чином не реагує на те, що тут відбувається", - заявив Ящишин телеканалам Футбол 1 / Футбол 2.

"Фінансова допомога? Ніякої допомоги взагалі. Все фінансове навантаження лежить на плечах одного інвестора - Петра Димінського", - запевнив Ящишин.

Вчора в Фейсбуці з'явилося звернення від імені уболівальників Карпат - Петру Димінському та Ігорю Коломойському з проханням передати клуб в їх (фанатів) управління. Однак це звернення було швидко видалено, а пізніше ультрас львів'ян категорично спростували свою причетність до цього.

Нагадаємо, цікаві факти про Валерія Лобановського.

Також, Шевченко написав чуттєве звернення до Лобановського.

Джерело - Футбол 1/2.

#Коломойський, #Карпати, #Ящишин
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