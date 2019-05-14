Тоттенгем може підписати захисника Фулгема

Тоттенгем має намір якомога швидше підписати лівого захисника Фулгема і молодіжної збірної Англії Райана Сессеньона.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Таким чином клуб має намір виконати бажання головного тренера команди Маурісіо Почеттіно. Аргентинець хоче роздобути новачка якомога швидше, щоб якісно інтегрувати його в колектив перед початком нового сезону.

Тоттенгем готовий заплатити за Райана 25 мільйонів фунтів, у той час, як Фулгем запитує за 19-річного оборонця 40 мільйонів. Однак сторони повинні прийти до консенсусу.

Сессеньон, яким також цікавиться ПСЖ, в нинішньому сезоні зіграв у 35 матчах Прем'єр-ліги, відзначившись 2 голами та 6 асистами.

У розташуванні Почеттіно є травматичний лівий захисник збірної Англії Денні Роуз і його конкурент фулбек збірної Уельсу Бен Девіс.

Джерело - The Daily Mail.