Ліверпуль знову націлився на Фекіра

Ліверпуль знову спробує підписати півзахисника Ліона Набіля Фекіра після невдачі минулого літа.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, на француза знову націлився фіналіст Ліги чемпіонів-2019 Ліверпуль.

Минулого року мерсисайдці були близькі до підписання футболіста, але у підсумку зазнали невдачі. Тепер клуб спробує зробити це знову.

Раніше повідомлялось, що Фекір може стати гравцем мадридського Реала або туринського Ювентуса.

Нагадаємо, Ліверпуль продовжить контракт з Клоппом.

Джерело - Футбол 24.