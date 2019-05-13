Михалик покине Локомотив

Захисник Локомотива Тарас Михалик покине клуб влітку. Українець зізнався, що хотів би завершити кар'єру в Волині.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Я розмовляв з Василем Кікнадзе з приводу завершення кар'єри ще в Катарі. Сказав, що незалежно від мого ігрового часу після закінчення контракту буду завершувати кар'єру. Варіант продовження тільки один - вдома в Луцьку. Поки конкретної розмови з кимось із Волині не було, приїду і поговоримо. Питання буде стояти не про фінанси, а про моє самопочуття і моєї потреби їм", - заявив Михалик.