Барселона перемогла Хетафе, Реал Мадрид програв Реал Сосьєдаду. Результати 37 туру Ла-Ліги

Сьогодні, 12 травня, відбулися матчі у рамках 37 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
37 тур
12 травня
Атлетік - Сельта 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 16 пенальті Гарсія, 2:0 - 17 Гарсія, 3:0 - 40 Вільямс, 3:1 - 89 пенальті Аспальс.
Атлетіко - Севілья 1-1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Коке, 1:1 - 70 Сарабія.
Барселона - Хетафе 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Відаль, 2:0 - 89 автогол Даконам.
Бетіс - Уеска 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Хоакін, 1:1 - 55 пенальті Хуанпі, 2:1 - 90+9 Хоакін.
Валенсія - Алавес 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 12 Наварро, 1:1 - 29 Солер, 2:1 - 34 Міна, 3:1 - 68 Гамейро.
Жирона - Леванте 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Стуані, 1:1 - 62 Моралес, 1:2 - 86 Бардхі.
Райо Вальєкано - Вальядолід 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 пенальті Унал, 1:1 - 73 Медран, 1:2 - 80 Гвардіола Наварро.
Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Діас, 1:1 - 26 Маріно, 2:1 - 57 Салдуа, 3:1 - 67 Барренетхеа.
Нагадаємо, Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.
Також, Зінченко вдруге став чемпіоном АПЛ.
Джерело - Чемпіон.