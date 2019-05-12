Карпати виборили нічию у Ворскли у 28 турі УПЛ

Сьогодні, 12 травня, у матчі 28-го туру УПЛ Ворскла приймала Карпати.
На 15-й хвилині Ребенок відкрив рахунок. А на останніх хвилинах матчу Дебелко вдалося зрівняти рахунок.
Чемпіонат України, УПЛ
28 тур
12 травня
Ворскла — Карпати 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 - 15 Ребенок, 1:1 - 88 Дебелко.
Ворскла — Ткаченко, Чеснаков, Сапай, Гіоргадзе, Шарпар, Скляр, Ребенок, Шехіч (Кобахідзе, 68), Петрович, Саків (Кане, 64), Ніколас Карека.
Карпати — Кучинський, Сандохадзе, Мирошниченко, Гуйє, Онгль, Кльоц, Бусько (Мякушко, 69), Йода, Мехреміч, Понд, Ді Франко.
Попередження: Шарпар (24), Сандохадзе (34), Ді Франко (54), Шехіч (65).
Нагадаємо, Дніпро-1 виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ
Джерело - Чемпіон.