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Салах, Мане і Обамеянг стали найкращими бомбардирами АПЛ

Сьогодні 21:40 357 0
Салах, Мане і Обамеянг стали найкращими бомбардирами АПЛ

Нападники Ліверпуля Мохамед Салах і Садіо Мане, а також форвард Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг забили по 22 м'ячі в АПЛ в сезоні 2018/2019. Таким чином, відразу три футболісти стали найкращими бомбардирами минулого чемпіонату Англії.

Салах, що лідирував в гонці бомбардирів перед заключним туром, сьогодні не забив, на відміну від свого партнера по атаці Садіо Мане, два голи якого принесли Ліверпулю перемогу над Вулвергемптоном і дозволили зрівняються з єгиптянином за забитими м'ячами. Обамеянг в 38-му турі забив два м'ячі у ворота Бернлі та зрівнявся з конкурентами з Ліверпуля.

Якщо брати Assist, то за показником гол + пас найкращим бомбардиром став Салах, у якого 8 гольових передач. У Обамеянга 5 асистів, у Мане - 1.

Примітно, що всі три найкращих бомбардири з Африки: Салах з Єгипту, Мане з Сенегалу, Обамеянг з Габону.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.

Також, Зінченко вдруге став чемпіоном АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Салах, #Мане, #Обамеянг, #бомбардири, #АПЛ
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