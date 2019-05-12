Манчестер Сіті став чемпіоном Англії

Манчестер Сіті виграв англійську Прем'єр-лігу. У гостьовому матчі 38-го туру АПЛ Городяни на виїзді перемогли Брайтон з рахунком 4:1.

Господарі поля несподівано вийшли вперед на 27-й хвилині матчу. Гленн Мюррей після подачі кутового на ближній штанзі підправив м'яч у сітку воріт Едерсона. Ман Сіті відігрався дуже швидко. Серхіо Агуеро з близької відстані переграв воротаря. У кінцівці першого тайму Емерік Ляпорт вивів Городян вперед.

На 63-й хвилині Ріяд Марез збільшив перевагу клубу, а довів рахунок до розгромного Ілкай Гюндоган. Півзахисник зі штрафного пробив точно в дев'ятку.

Таким чином, команда Пепа Гвардіоли втримала перше місце і захистила чемпіонське звання. Ліверпуль, який обіграв Вулвергемптон (2:0), залишається на другій позиції. Відзначимо, що це шосте чемпіонство Манчесер Сіті і четверта перемога в новітній історії АПЛ.

Нагадаємо, український півзахисник Ман Сіті Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі команди і провів на полі всі 90 хвилин. Це другий чемпіонський титул для українця.

Джерело - Чемпіон.