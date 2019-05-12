Десна — Олімпік: стартові склади команд

У 28 турі Української Перм'єр-ліги чернігівська Десна приймає на власному полі донецький Олімпік.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
28 тур
12 травня
Десна — Олімпік
Десна: Паст, Огіря, Філіппов, Картушов, Гітченко, Фаворов А., Мостовий, Імереков, фаворов Д, Волков, Богданов.
Олімпік: Кринський, Клименчук, Снурніцин, Гришко, Цимбалюк, Гай, Кравчук, Сондей, Дегтярьов, Тейшейра, Матар.
Нагадаємо, Десна в минулому турі програла Чорноморцю.
Джерело - Чемпіон.