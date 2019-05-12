Арсенал — Чорноморець: стартові склади команд

У 28 турі української Прем'єр-ліги київський Арсенал приймає на власному полі Чорноморець.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Актуально: Арсенал — Чорноморець: де дивитися онлайн матч 28 туру УПЛ
Чемпіонат України, УПЛ
28 тур
12 травня
Арсенал — Чорноморець
Арсенал: Підківка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак, Оріховський, Танковський, Домбровський, Калітвінцев, Авагімян, Міссі.
Чорноморець: Кожухар, Трубочкін, Гошкодеря, Грачов, Норенков, Бабенко, Мусолітін, Танчик, Аржанов, Коваль, Вільхамссон.
Нагадаємо, Дніпро-1 виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.
Джерело - Чемпіон.