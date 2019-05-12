Ворскла - Карпати: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

28-й тур

12 травня

Ворскла - Карпати

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) провів 98 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 51 матч: +17=14-20 м’ячі 49-61

На полі Ворскли — 24 матчі: +7=11-6 м’ячі 26-22

В УПЛ зіграно 45 матчів: +17=13-15 м’ячі 47-48

На полі Ворскли — 22 матчі: +7=10-5 м’ячі 24-19

Останній матч на полі Ворскли

24.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла — Карпати — 0:4

Голи: 0:1 — Ф. Ді Франко (25), 0:2 — М. Швед (35), 0:3 — М. Швед (55), 0:4 — М. Швед (90+1).

Ворскла на своєму полі не перемагає Карпати в Чемпіонатах протягом 4-х ігор: по 2 нічиї та поразки.

Полтавці на своєму полі в УПЛ не забивають голів у ворота Карпат впродовж 284-х хвилин.

Цікаві факти та можливі події

Карпати можуть пропустити 950-й гол в Чемпіонатах України (ще 2 м’ячі).

Ворскла на своєму полі з 11 листопада 2018 року не перемагає в УПЛ 5 ігор поспіль: =2-3.

Пропускний серіал полтавців триває у Чемпіонаті 6 ігор — 12 м’ячів.

Карпати у весняній частині Чемпіонату здобули лише дві перемоги і обидві над Ворсклою, причому з однаковим рахунком 4:0.

25-й гол в УПЛ можуть забити В’ячеслав Шарпар, Олександр Кобахідзе (обоє — Ворскла), 15-й — Сергій Мякушко (Карпати).

Ворскла при арбітру Сергію Бойко не програє в Чемпіонатах 7 матчів поспіль: +4=3.

Карпати при Сергію Бойко в УПЛ не перемагають 8 матчів поспіль: =2-6.

Джерело - УПЛ.