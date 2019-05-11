Вальверде продовжить тренувати Барселону

Наставник каталонської Барселони Ернесто Вальверде продовжить роботу з командою.
Про це прес-служба клубу.
"Я залишаюся працювати в Барселоні в наступному сезоні. Я відчуваю в собі сили продовжувати роботу. Я вже переговорив з президентом і отримав вотум довіри від ради директорів", - сказав тренер.
Під керівництвом Вальверде, Барселоні немає рівних на внутрішній арені, проте нокдаун в півфіналі Ліги чемпіонів від Ліверпуля дав привід засумніватися в роботі 55-річного фахівця.
Нагадаємо, Барселона може купити зірку Аякса та продати Коутінью.
Джерело - Чемпіон.