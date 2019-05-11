Вальверде продовжить тренувати Барселону

Наставник каталонської Барселони Ернесто Вальверде продовжить роботу з командою.

Про це прес-служба клубу.

"Я залишаюся працювати в Барселоні в наступному сезоні. Я відчуваю в собі сили продовжувати роботу. Я вже переговорив з президентом і отримав вотум довіри від ради директорів", - сказав тренер.