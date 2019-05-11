Шахтар переміг Олександрію у 28 турі УПЛ

Сьогодні, 11 травня, в рамках 28 туру УПЛ Шахтар переміг Олександрію.

На 4-й хвилині матчу Хочолава відкрив рахунок.

Наприкінці першого тайму Євген Банада зрівняв рахунок в матчі.

Але вже на 61-й хвилині Жуніор Мораес знову вивів гірників вперед.

Чемпіонат України. УПЛ

28 тур

11 травня

Шахтар — Олександрія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Хочолава, 1:1 - 32 Банада, 2:1 - 60 Мораес.

Шахтар - Пятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Болбат (Матвієнко, 46), Тете (Соломон, 76), Маркос Антоніо, Тайсон, Алан Патрік (Степаненко, 69), Коваленко, Мораес.

Олександрія - Паньків, Пашаєв, Стецков, Бухав, Бабогло, Банада, Полярус (Протасов, 63), Запорожан (Пономар, 79), Задерака (Шастал, 79), Гречишкін, Сітало.

Попередження: Болбат (13), Сітало (46), Стецков (54).

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Зорею. Також, Маріуполь переміг Львів у 28 турі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.