Кадар отримав травму в матчі проти Зорі

Центральний захисник Динамо Томаш Кадар отримав травму в матчі 28-го туру чемпіонату України проти Зорі.

Угорець потягнув задню поверхню стегна і на 42-й хвилині гри поступився місцем на полі Артему Шабанову.

В кінці березня захисник отримав травму стегна в матчі за національну збірну Угорщини проти Хорватії.

У нинішньому сезоні 29-річний Кадар зіграв за Динамо 22 матчі в чемпіонаті України, в яких не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Зорею. Також, Маріуполь переміг Львів у 28 турі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.