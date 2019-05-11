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Власник Сампдорії може продати клуб

Сьогодні 14:12 677 0
Власник Сампдорії може продати клуб

Легендарний італійський футбольний клуб Сампдорію можуть продати за 120 мільйонів євро.

Про це повідомляє Ansa.

Бізнесмен Массімо Ферреро розглядає пропозицію англійського фонду Aquilor, який готовий заплатити за генуезький клуб 120 мільйонів євро.

При цьому навіть у разі здійснення операції на перехідний період протягом декількох місяців керівництво Сампдорією залишиться за нинішнім президентом.

За даними джерела, за цим фондом стоять арабські інвестори. Інтерес до Сампдорії також виявляють американські бізнесмени, але вони готові заплатити 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, 35-річний італієць повторив неймовірний рекорд легендарного Батістути.

Раніше Лаціо переграло Сампдорію.

Джерело - Depo.Сектор.

#Сампдорія
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