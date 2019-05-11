Шахтар - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
28-й тур
11 травня
Шахтар - Олександрія
Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 126 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 22 матчі: +19=2-1 м’ячі 44-14
На полі Шахтаря — 10 матчів: +9=0-1 м’ячі 21-4
В УПЛ зіграно 17 матчів: +15=1-1 м’ячі 34-11
На полі Шахтаря — 8 матчів: +7=0-1 м’ячі 17-3
Останній матч на полі Шахтаря
25.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Шахтар — Олександрія — 2:0
Голи: 1:0 — Марлос (14), 2:0 — Жуніор Мораес (35)
Олександрія з 17 листопада 2017 року не забиває голів в УПЛ у ворота гірників впродовж 333-х хвилин.
Шахтар забиває голи в усіх матчах з Олександрією.
Цікаві факти та можливі події
Шахтар з 2 грудня 2018 року зберігає ворота "сухими" протягом рекордних у Чемпіонатах 924-х (!) хвилин.
Безпрограшна серія Шахтаря в чемпіонаті з 11 серпня 2018 року триває вже 24 матчі: +20=4.
Олександіря в гостях не програє в УПЛ 3 матчі поспіль: +2=1.
Шахтар при Паулу Фонсеці може забити 200-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).
15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар), 10-й — Веллінгтон Нем (Шахтар), Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі — Олександрія).
Якщо Євген Банада з Олександрії заб’є 9-й гол у нинішньому Чемпіонаті, то покращить клубний рекорд результативності за сезон, який належав Сергію Чуйченку (сезон-2001/2002).
Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.
Олександрія при арбітру Юрію Можаровському у Чемпіонатах не перемагає 6 ігор поспіль: 5 нічиїх та поразка.
Шахтар при Юрію Можаровському проведе 25-й матч в УПЛ, а ось баланс попередніх ігор: +16=3-5 м’ячі 56-20.
Джерело - УПЛ.