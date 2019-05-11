Шахтар - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

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Визначилися фіналісти Ліги Європи
Вчора 06:48 2073
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
Вчора 05:36 2585 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Вчора 04:35 1526
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
09.05.2019 23:50 3444
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
09.05.2019 17:28 1523 1
Усик не робитиме операцію
09.05.2019 16:32 1207
Динамо може очолити Григорчук
09.05.2019 16:14 5021
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
09.05.2019 00:00 4894 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1418 3
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1463
Навколо спорту
Блоги
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг Valeriy Ruchka
Вчора 12:19 563
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді Максим Буйдин
Вчора 12:03 521
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи Максим Буйдин
Вчора 09:28 2715
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1300
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1425
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 610 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 999 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1179
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
09.05.2019 12:10 1576
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
09.05.2019 12:04 418
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
08.05.2019 19:31 1805
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
08.05.2019 18:22 1755
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Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною Максим Буйдин
08.05.2019 17:01 1014
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08.05.2019 15:20 1505
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Чемпіонські емоції: гравці Ліверпуля заспівали з уболівальниками Максим Буйдин
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Шахтар - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

28-й тур

11 травня

Шахтар - Олександрія

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 126 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 22 матчі: +19=2-1 м’ячі 44-14

На полі Шахтаря — 10 матчів: +9=0-1 м’ячі 21-4

В УПЛ зіграно 17 матчів: +15=1-1 м’ячі 34-11

На полі Шахтаря — 8 матчів: +7=0-1 м’ячі 17-3

Останній матч на полі Шахтаря

25.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Шахтар — Олександрія — 2:0

Голи: 1:0 — Марлос (14), 2:0 — Жуніор Мораес (35)

Олександрія з 17 листопада 2017 року не забиває голів в УПЛ у ворота гірників впродовж 333-х хвилин.

Шахтар забиває голи в усіх матчах з Олександрією.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар з 2 грудня 2018 року зберігає ворота "сухими" протягом рекордних у Чемпіонатах 924-х (!) хвилин.

Безпрограшна серія Шахтаря в чемпіонаті з 11 серпня 2018 року триває вже 24 матчі: +20=4.

Олександіря в гостях не програє в УПЛ 3 матчі поспіль: +2=1.

Шахтар при Паулу Фонсеці може забити 200-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар), 10-й — Веллінгтон Нем (Шахтар), Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі — Олександрія).

Якщо Євген Банада з Олександрії заб’є 9-й гол у нинішньому Чемпіонаті, то покращить клубний рекорд результативності за сезон, який належав Сергію Чуйченку (сезон-2001/2002).

Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

Олександрія при арбітру Юрію Можаровському у Чемпіонатах не перемагає 6 ігор поспіль: 5 нічиїх та поразка.

Шахтар при Юрію Можаровському проведе 25-й матч в УПЛ, а ось баланс попередніх ігор: +16=3-5 м’ячі 56-20.

Джерело - УПЛ.

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