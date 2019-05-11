Шахтар - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

28-й тур

11 травня

Шахтар - Олександрія

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 126 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 22 матчі: +19=2-1 м’ячі 44-14

На полі Шахтаря — 10 матчів: +9=0-1 м’ячі 21-4

В УПЛ зіграно 17 матчів: +15=1-1 м’ячі 34-11

На полі Шахтаря — 8 матчів: +7=0-1 м’ячі 17-3

Останній матч на полі Шахтаря

25.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Шахтар — Олександрія — 2:0

Голи: 1:0 — Марлос (14), 2:0 — Жуніор Мораес (35)

Олександрія з 17 листопада 2017 року не забиває голів в УПЛ у ворота гірників впродовж 333-х хвилин.

Шахтар забиває голи в усіх матчах з Олександрією.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар з 2 грудня 2018 року зберігає ворота "сухими" протягом рекордних у Чемпіонатах 924-х (!) хвилин.

Безпрограшна серія Шахтаря в чемпіонаті з 11 серпня 2018 року триває вже 24 матчі: +20=4.

Олександіря в гостях не програє в УПЛ 3 матчі поспіль: +2=1.

Шахтар при Паулу Фонсеці може забити 200-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар), 10-й — Веллінгтон Нем (Шахтар), Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі — Олександрія).

Якщо Євген Банада з Олександрії заб’є 9-й гол у нинішньому Чемпіонаті, то покращить клубний рекорд результативності за сезон, який належав Сергію Чуйченку (сезон-2001/2002).

Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

Олександрія при арбітру Юрію Можаровському у Чемпіонатах не перемагає 6 ігор поспіль: 5 нічиїх та поразка.

Шахтар при Юрію Можаровському проведе 25-й матч в УПЛ, а ось баланс попередніх ігор: +16=3-5 м’ячі 56-20.

Джерело - УПЛ.