Динамо - Зоря: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

28-й тур

11 травня

Динамо - Зоря

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 26 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 45 матчів: +32=9-4 м’ячі 100-31

На полі Динамо — 23 матча: +20=1-2 м’ячі 63-12

В УПЛ зіграно 41 матч: +28=9-4 м’ячі 89-28

На полі Динамо — 20 матчів: +17=1-2 м’ячі 54-10

Останній матч на полі Динамо

25.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Зоря — 5:0

Голи: 1:0 — 34 Шапаренко, 2:0 — 37 Вербич, 3:0 — 45 Шапаренко, 4:0 — 54 Вербич , 5:0 — 73 Соль.

Безпрограшна серія динамівців Чемпіонатах у зустрічах з Зорею з 1 жовтня 2017 року триває 7 матчів: 5 перемог і 2 нічиї

Динамо в УПЛ забиває голи Зорі з 25 лютого 2017 року впродовж 10-ти матчів (25 м'ячів).

Цікаві факти та можливі події

Динамо не програє в УПЛ з 3 грудня протягом 11 ігор: +9=2.

Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.

Якщо Динамо на своєму полі 3-й раз поспіль зіграє внічию УПЛ, то збільшить клубну рекордну домашню нічийну серію.

Переможна домашня серія динамівців у зустрічах із Зорею триває в Чемпіонатах 3 матчі, м’ячі 12-2.

Зоря обходиться без нічиїх в УПЛ 6 турів поспіль: 2 перемоги та 4 поразки.

Луганський клуб з 1 грудня минулого року якщо забиває голи у Чемпіонаті, то не менше 2-х м’ячів за гру.

Зоря при Юрію Вернидубі може здобути 90-ту перемогу в УПЛ.

Луганський клуб з 16 березня обходиться без нічиїх у Чемпіонаті 6 ігор поспіль: 2 перемоги та 4 поразки.

Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 30-ту домашню перемогу у всіх турнірах.

Динамо при арбітру Катерині Монзуль в УПЛ ще внічию не грало: 4 перемоги та поразка.

Зоря при Катерині Монзуль провела 4 гри в Чемпіонатах і також обходилася без "мирових": 3 вікторії та поразка.

Джерело - УПЛ.