Динамо - Зоря: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
28-й тур
11 травня
Динамо - Зоря
Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 26 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 45 матчів: +32=9-4 м’ячі 100-31
На полі Динамо — 23 матча: +20=1-2 м’ячі 63-12
В УПЛ зіграно 41 матч: +28=9-4 м’ячі 89-28
На полі Динамо — 20 матчів: +17=1-2 м’ячі 54-10
Останній матч на полі Динамо
25.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Динамо — Зоря — 5:0
Голи: 1:0 — 34 Шапаренко, 2:0 — 37 Вербич, 3:0 — 45 Шапаренко, 4:0 — 54 Вербич , 5:0 — 73 Соль.
Безпрограшна серія динамівців Чемпіонатах у зустрічах з Зорею з 1 жовтня 2017 року триває 7 матчів: 5 перемог і 2 нічиї
Динамо в УПЛ забиває голи Зорі з 25 лютого 2017 року впродовж 10-ти матчів (25 м'ячів).
Цікаві факти та можливі події
Динамо не програє в УПЛ з 3 грудня протягом 11 ігор: +9=2.
Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.
Якщо Динамо на своєму полі 3-й раз поспіль зіграє внічию УПЛ, то збільшить клубну рекордну домашню нічийну серію.
Переможна домашня серія динамівців у зустрічах із Зорею триває в Чемпіонатах 3 матчі, м’ячі 12-2.
Зоря обходиться без нічиїх в УПЛ 6 турів поспіль: 2 перемоги та 4 поразки.
Луганський клуб з 1 грудня минулого року якщо забиває голи у Чемпіонаті, то не менше 2-х м’ячів за гру.
Зоря при Юрію Вернидубі може здобути 90-ту перемогу в УПЛ.
Луганський клуб з 16 березня обходиться без нічиїх у Чемпіонаті 6 ігор поспіль: 2 перемоги та 4 поразки.
Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 30-ту домашню перемогу у всіх турнірах.
Динамо при арбітру Катерині Монзуль в УПЛ ще внічию не грало: 4 перемоги та поразка.
Зоря при Катерині Монзуль провела 4 гри в Чемпіонатах і також обходилася без "мирових": 3 вікторії та поразка.
Джерело - УПЛ.