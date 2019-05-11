Маріуполь - Львів: статистичне прев’ю матчу 28-го туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

28-й тур

11 травня

Маріуполь - Львів

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 81 гру в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 8 матчів: +4=2-2 м’ячі 15-1

На полі Маріуполя — 3 матчі: +2=1-0 м’ячі 7-2

В УПЛ зіграно 5 матчів: +2=2-1 м’ячі 10-8

На полі Маріуполя — 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 4-2

Останній матч на полі Маріуполя

26.08.2018. 6-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь — Львів — 2:2

Голи: 0:1 — 45+1 Парамонов, 1:1 — 49 Піхальонок, 1:2 — 51 Бруну, 2:2 — 59 Чурко.

Маріуполь забиває голи Львову у всіх матчах УПЛ.

Цікаві факти та можливі події

Маріуполь може на своєму полі здобути 120-у перемогу або 70-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах.

Львів програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 5-ти ігор.

Маріупольці на своєму полі не забивають голів з 23 лютого впродовж 312-ти хвилин.

Львів не забиває голів у Чемпіонаті впродовж 228-ми хвилин.

15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).

Захисник Львова Володимир Адамюк з початку Чемпіонату виступає без замін.

Маріуполь при арбітру Віталію Романову в УПЛ не програє 4 матчі поспіль: +3=1.

Арбітр Віталій Романов проведе 1-й матч в УПЛ за участю Львова.

Джерело - УПЛ.