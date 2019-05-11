Маріуполь - Львів: статистичне прев’ю матчу 28-го туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
28-й тур
11 травня
Маріуполь - Львів
Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 81 гру в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 8 матчів: +4=2-2 м’ячі 15-1
На полі Маріуполя — 3 матчі: +2=1-0 м’ячі 7-2
В УПЛ зіграно 5 матчів: +2=2-1 м’ячі 10-8
На полі Маріуполя — 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 4-2
Останній матч на полі Маріуполя
26.08.2018. 6-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Маріуполь — Львів — 2:2
Голи: 0:1 — 45+1 Парамонов, 1:1 — 49 Піхальонок, 1:2 — 51 Бруну, 2:2 — 59 Чурко.
Маріуполь забиває голи Львову у всіх матчах УПЛ.
Цікаві факти та можливі події
Маріуполь може на своєму полі здобути 120-у перемогу або 70-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах.
Львів програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 5-ти ігор.
Маріупольці на своєму полі не забивають голів з 23 лютого впродовж 312-ти хвилин.
Львів не забиває голів у Чемпіонаті впродовж 228-ми хвилин.
15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).
Захисник Львова Володимир Адамюк з початку Чемпіонату виступає без замін.
Маріуполь при арбітру Віталію Романову в УПЛ не програє 4 матчі поспіль: +3=1.
Арбітр Віталій Романов проведе 1-й матч в УПЛ за участю Львова.
Джерело - УПЛ.