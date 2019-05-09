На церемонії відкриття фінального матчу Ліги чемпіонів 2018/2019 між Ліверпулем і Тоттенгемом виступить інді-рок-група Imagine Dragons.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

"Для нас велика честь виступити на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів перед самими пристрасними вболівальниками в світі. У Мадриді буде чудове шоу", - сказав в коментарі сайту УЄФА лідер групи Ден Рейнольдс.

Фінальний поєдинок відбудеться 1 червня на мадридському стадіоні Ванда Метрополітан. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що англійські клуби зіграють у фіналі Ліги чемпіонів вдруге в історії. До фіналу пробилися Тоттенгем та Ліверпуль.

Джерело - УЄФА.