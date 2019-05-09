Український фахівець може змінити Хацкевича

Український фахівець, тренер казахстанської Астани Роман Григорчук може покинути клуб.

Про це повідомляє euro.com.ua.

За інформацію видання, нинішнім головним тренером чемпіонів Казахстану активно цікавляться в київському Динамо, де шукають заміну Олександру Хацкевичу.

Нагадаємо, Григорчук очолив Астану 1 червня минулого року, але вже в серпні покинув команду за сімейними обставинами, після того, як команда вилетіла з Ліги чемпіонів.

Після того, як Григорчук покинув клуб команда догравала сезон, виступаючи також в Лізі Європи, під керівництвом виконувача обов'язки головного тренера Григорія Бабаяна, з яким виграла чемпіонство в КПЛ. У міжсезоння Астана оголосила про повернення Григорчука, який не захотів коментувати ситуацію.

Джерело - euro.com.ua.