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Динамо може очолити Григорчук

Сьогодні 16:14 395 0
Український фахівець може змінити Хацкевича
Динамо може очолити Григорчук

Український фахівець, тренер казахстанської Астани Роман Григорчук може покинути клуб.

Про це повідомляє euro.com.ua.

За інформацію видання, нинішнім головним тренером чемпіонів Казахстану активно цікавляться в київському Динамо, де шукають заміну Олександру Хацкевичу.

Нагадаємо, Григорчук очолив Астану 1 червня минулого року, але вже в серпні покинув команду за сімейними обставинами, після того, як команда вилетіла з Ліги чемпіонів.

Після того, як Григорчук покинув клуб команда догравала сезон, виступаючи також в Лізі Європи, під керівництвом виконувача обов'язки головного тренера Григорія Бабаяна, з яким виграла чемпіонство в КПЛ. У міжсезоння Астана оголосила про повернення Григорчука, який не захотів коментувати ситуацію.

Джерело - euro.com.ua.

#Григорчук, #Астана, #Динамо, #Хацкевич
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