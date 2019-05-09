Конте близький до підписання контракту з Інтером

Італійський тренер Антоніо Конте близький до угоди з міланським Інтером.

Про це повідомляє Sky Sports.

Екс-наставник Ювентуса і Челсі займе місце Лучано Спаллетті в Інтері, якщо переговори з 41-річним італійцем все ж пройдуть успішно.

Інтер в будь-якому випадку закінчить сезон зі Спаллетті, а якщо контракт і буде підписаний в найближчі дні, то оголосять про нього офіційно не раніше 30 червня через проблеми з врегулюванням.

З наставником намагалася домовитися Рома, але Конте відмовив римському клубу. В Інтері італієць просить зарплату в 10 мільйонів євро в рік.

Антоніо Конте знаходиться без тренерської роботи після звільнення з Челсі в липні минулого року.

В якості наставника він найбільш відомий по роботі в Ювентусі, Челсі та збірної Італії.

Нагадаємо, сьогодні 9 травня, відбудуться полуфінальні матчі ліги Європи Челсі — Айнтрахт та Валенсія — Арсенал.

Джерело - Sky Sports.