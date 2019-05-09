Йонг: Аякс заслуговував на вихід у фінал

Путівка у фінал була віддана в останні секунди.

Про це повідомив півзахисник Аякса Френкі де Йонг для прес-служби UEFA.

"Думаю, з урахуванням гри протягом усього турніру і в першому таймі сьогоднішнього матчу ми заслуговували виходу у фінал. Однак Тоттенгем своєю грою в другому таймі теж заслужив".

"Думаю, всі отримали задоволення від того, що ми зробили в цій Лізі чемпіонів, це було як в казці. На жаль, кінець вийшов нещасливим. Дуже прикро віддати путівку у фінал в останні кілька секунд".

"Сьогодні періодично ми демонстрували, на що здатні. Але в другому таймі суперник доставив нам купу проблем", - сказав футболіст.