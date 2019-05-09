Ліверпуль планує продовжити контракт с Орігі

Керівництво Ліверпуля має намір продовжити контракт с Орігі.
Про це повідомляє The Independent.
Бельгійський форвард не є гравцем основи в команді Юргена Клоппа, але після півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому Орігі відзначився дублем, клуб планує продовжити контракт футболіста.
Нинішня угода бельгійця розрахована до літа 2020 року.
У цьому сезоні Орігі виходив на поле у 20 матчах у всіх турнірах в яких зумів забити сім голів і віддати два асисти.
Відзначається, що Юрген Клопп вважає за краще залишити в команді Орігі, а не Джердана Шакірі або Деніеля Старріджа.
Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.
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Джерело - The Independent.