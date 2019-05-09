Ліверпуль планує продовжити контракт с Орігі

Керівництво Ліверпуля має намір продовжити контракт с Орігі.

Про це повідомляє The Independent.

Бельгійський форвард не є гравцем основи в команді Юргена Клоппа, але після півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому Орігі відзначився дублем, клуб планує продовжити контракт футболіста.

Нинішня угода бельгійця розрахована до літа 2020 року.

У цьому сезоні Орігі виходив на поле у 20 матчах у всіх турнірах в яких зумів забити сім голів і віддати два асисти.

Відзначається, що Юрген Клопп вважає за краще залишити в команді Орігі, а не Джердана Шакірі або Деніеля Старріджа.

Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.

Також, Конте відмовився очолити Рому

Джерело - The Independent.