Моура: Це найкращий момент в моєму житті

Тоттенгем віддав усі сили заради неймовірної перемоги команди в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Про це розповів півзахисник Тоттенгема, який оформив хет-трик в матчі — Лукас Моура для офіційного сайту УЄФА.

"Неможливо описати мої почуття. Я дуже щасливий і пишаюся своїми партнерами по команді. Ми завжди вірили в цей момент, знали що він можливий. Ми залишили всіх себе на полі і заслужили це, ми — родина".

"Футбол нам дає емоції як ці, які неможливо навіть уявити. Нам потрібно насолоджуватися цим, погляньте на мене, це найкращий момент в моєму житті та кар'єрі", - сказав футболіст.