Реал продовжив контракт з Adidas

Реал продовжив співпрацю з компанією Adidas до червня 2028 року.

Про це повідомляє офіційний сайт мадридців.

Клуб співпрацює з німецьким брендом вже третє десятиліття — з 1998 року.

Попередня угода мадридського клубу з Adidas була підписана перед сезоном 2011/12. Реал отримував суму в 40 мільйонів євро в рік, що за нинішніми мірками є низькою вартістю річних виплат. Контракт діяв до 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Adidas буде виплачувати фіксовані 100 мільйонів євро в рік, а з урахуванням різних бонусів ця сума може вирости до 150 мільйонів.

Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів.

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Джерело - Офіційний сайт Реалу.