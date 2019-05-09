Реал продовжив контракт з Adidas

Реал продовжив співпрацю з компанією Adidas до червня 2028 року.
Про це повідомляє офіційний сайт мадридців.
Клуб співпрацює з німецьким брендом вже третє десятиліття — з 1998 року.
Попередня угода мадридського клубу з Adidas була підписана перед сезоном 2011/12. Реал отримував суму в 40 мільйонів євро в рік, що за нинішніми мірками є низькою вартістю річних виплат. Контракт діяв до 2020 року.
Раніше повідомлялося, що Adidas буде виплачувати фіксовані 100 мільйонів євро в рік, а з урахуванням різних бонусів ця сума може вирости до 150 мільйонів.
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Джерело - Офіційний сайт Реалу.