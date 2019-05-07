Годін покине Атлетіко

Захисник Атлетіко Дієго Годін покине клуб після закінчення сезону.

Про це сам гравець повідомив на спеціальній прес-конференції сьогодні вдень.

Центрбек не уточнив свої плани після відходу з мадридської команди. Однак, можливо, влітку він підпише контракт з Інтером.

Крім того, видання COPE інформувало, що в міланському клубі Годін стане найбільш високооплачуваним футболістом в разі переходу. Його зарплата складе 6,75 мільйона євро.

Контракт Годіна закінчується наступного літа. Він прийшов в Атлетіко влітку 2010 року. За його трансфер мадридці заплатили 8 мільйонів євро Вільярреалу.

З того часу уругваєць закріпився в статусі ключового гравця лінії оборони. В цілому він провів 387 матчів за Атлетіко, забивши 27 м'ячів, а також виграв вісім титулів, серед яких — чемпіонат Іспанії в сезоні-2013/14.

Це не єдина втрата Атлетіко майбутнім літом. Крім Годіна, в кінці сезону клуб покине фулбек Лукас Ернандес, який був придбаний Баварією.

Джерело - Чемпіон.