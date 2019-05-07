Годін покине Атлетіко

Захисник Атлетіко Дієго Годін покине клуб після закінчення сезону.
Про це сам гравець повідомив на спеціальній прес-конференції сьогодні вдень.
Центрбек не уточнив свої плани після відходу з мадридської команди. Однак, можливо, влітку він підпише контракт з Інтером.
Крім того, видання COPE інформувало, що в міланському клубі Годін стане найбільш високооплачуваним футболістом в разі переходу. Його зарплата складе 6,75 мільйона євро.
Контракт Годіна закінчується наступного літа. Він прийшов в Атлетіко влітку 2010 року. За його трансфер мадридці заплатили 8 мільйонів євро Вільярреалу.
З того часу уругваєць закріпився в статусі ключового гравця лінії оборони. В цілому він провів 387 матчів за Атлетіко, забивши 27 м'ячів, а також виграв вісім титулів, серед яких — чемпіонат Іспанії в сезоні-2013/14.
Це не єдина втрата Атлетіко майбутнім літом. Крім Годіна, в кінці сезону клуб покине фулбек Лукас Ернандес, який був придбаний Баварією.
Джерело - Чемпіон.