Кропивницький прийме фінал Другої ліги

Фінальний матч за визначення чемпіона та срібного призера Другої ліги відбудеться 1 червня у Кропивницькому.

Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Необхідність такого матчу полягає в тому, що нині Друга ліга розділена на дві групи – тож абсолютний чемпіон визначається в додатковому матчі. Минулого року Агробізнес та СК Дніпро-1 розігрували титул на НСК Олімпійський у Києві. Виграв Агробізнес.

Нині ж суперфінал прийме Кропивницький, де наразі нема професіонального футболу, оскільки Зірка знялася з Першої ліги по ходу сезону.

Нагадаємо, Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії.

Також, Зінченко увійшов в рейтинг WhoScored.

Джерело - офіційний сайт ПФЛ.