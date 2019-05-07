ФІФА заснувала дві нагороди в жіночому футболі

Організація заснувала ще два призи, якими будуть нагороджуватися футболісти за підсумками року.

Про внесення змін до числа трофеїв повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Цікаво, що обидві нагороди виявилися в категорії жіночого футболу. У їх число увійшли нагорода найкращій жінці-воротарю, а також символічна збірна року.

Таким чином, під час церемонії нагородження ФІФА будуть визначені переможці в 11 категоріях: найкращі гравці, тренер, воротар, а також символічна збірна в чоловічому і жіночому футболі, премії Пушкаша, фейр-плей і найкращі вболівальники.

Цього року церемонія нагородження ФІФА відбудеться 23 вересня в Мілані.

Нагадаємо, Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії.

Також, Зінченко увійшов в рейтинг WhoScored.

Джерело - Офіційний сайт ФІФА.