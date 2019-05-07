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ТОП-10 найдорожчих гравців травня по версії CIES

Сьогодні 11:20 296 0
ТОП-10 найдорожчих гравців травня по версії CIES

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав новий рейтинг найдорожчих футболістів не старше 20 років. 

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Список очолив вінгер Боруссії Д - Джейдон Санчо. Його трансферна вартість оцінюється в 150,3 мільйона євро. Найближчого переслідувача в особі хавбека Арсенала Маттео Гендузі він випереджає на 80 мільйонів.

Рейтинг найдорожчих гравців травня:

1 Джейдон Санчо - Боруссія Д (150,3 млн.євро)

2 Маттео Гендузі Арсенал (70,1 млн.євро)

3 Ніколо Дзаньоло  Рома (67,4 млн.євро)

4 Кай Хаверц - Байєр (64,3 млн.євро)

5 Деклан Райс - Вест Гем (64,2 млн.євро)

6 Джанлуїджі Доннарумма - Мілан (59,4 млн.євро)

7 Вінісіус Жуніор - Реал (55 млн.євро)

8 Джастін Клюйверт - Рома (44,3 млн.євро)

9 Еван Ндіка - Айнтрахт (44,1 млн.євро)

10 Стефан Сессеньон - Фулгем (43,5 млн.євро)

Джейдон Санчо в нинішньому сезоні є лідером дортмундської Боруссії. На його рахунку 41 матч у всіх турнірах за Джмелів, в яких він забив 12 м'ячів і віддав 16 асистів.

Нагадаємо, Зінченко потрапив у рейтинг WhoScored.

Джерело - CIES.

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