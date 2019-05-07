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Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії

Сьогодні 08:45 373 0
Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії

В чемпіонат Бельгії визначився найкращий гравець за підсумками сезону 2018/19.

Нагорода дісталася хавбеку Брюгге Гансу Ванакену, який набрав 361 бал.

13 балів поступився йому півзахисник Генка Руслан Маліновський 348 бала.

Замкнув трійку з 242 балами колишній футболіст Генка, а нині гравець Торонто Алехандро Посуело.

Голосування проводилося серед футболістів. Ванакен заявив, що віддав свої три очки Маліновському, тому, що він на це заслуговує.

На рахунку 26-річного українця 13 голів і 10 асистів в 35 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, Форвард Боруссії - найкращий молодий гравець провідних чемпіонатів.

Також, Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні.

Джерело - Офіційний сайт Жюпілер Про-ліги.

#Ванакен, #Маліновський, #найкращий гравець, #чемпіонат Бельгії
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