Десна — Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Моряки з 2 березня не перемагають в Чемпіонаті протягом 7-ми ігор поспіль

Чемпіонат України, УПЛ

27-й тур

5 травня

Десна - Чорноморець

Арбітр: Іван Бондар (Київ) провів 48 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матча: +1=0-3 м’ячі 3-7

На полі Десни — 2 матча: +1=0-1 м’ячі 3-2

В УПЛ зіграно 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-1

На полі Десни — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Десни

10.11.2018. 15-й тур чемпіонату України-2018/2019.

Десна — Чорноморець — 2:0

Голи: 1:0 — Д. Безбородько (55). 2:0 — А. Фаворов (63).

Цікаві факти та можливі події

"Моряки" з 2 березня не перемагають в Чемпіонаті протягом 7-ми ігор поспіль: =3-4.

Чорноморець з 3 грудня в УПЛ не пропускає гостьових голів впродовж 299-ти хвилин.

Десна на своєму полі обходиться без нічиїх 9 ігор поспіль: 4 перемоги і 5 поразок.

Чернігівський клуб в домашніх матчах УПЛ пропускає голи з 1 грудня впродовж 4-х ігор — 6 м’ячів.

200-й матч в УПЛ може провести Володимир Аржанов з Чорноморця, 50-й — Михайло Козак (Десна).

Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін

Чорноморець при арбітру Івану Бондарю не знає поразок в Чемпіонатах 6 ігор підряд: +2=4.

Десна проведе 1-й матч в УПЛ при арбітру Івану Бондарю.

Джерело - УПЛ.