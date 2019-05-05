Десна — Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
27-й тур
5 травня
Десна - Чорноморець
Арбітр: Іван Бондар (Київ) провів 48 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 4 матча: +1=0-3 м’ячі 3-7
На полі Десни — 2 матча: +1=0-1 м’ячі 3-2
В УПЛ зіграно 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-1
На полі Десни — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0
Останній матч на полі Десни
10.11.2018. 15-й тур чемпіонату України-2018/2019.
Десна — Чорноморець — 2:0
Голи: 1:0 — Д. Безбородько (55). 2:0 — А. Фаворов (63).
Цікаві факти та можливі події
"Моряки" з 2 березня не перемагають в Чемпіонаті протягом 7-ми ігор поспіль: =3-4.
Чорноморець з 3 грудня в УПЛ не пропускає гостьових голів впродовж 299-ти хвилин.
Десна на своєму полі обходиться без нічиїх 9 ігор поспіль: 4 перемоги і 5 поразок.
Чернігівський клуб в домашніх матчах УПЛ пропускає голи з 1 грудня впродовж 4-х ігор — 6 м’ячів.
200-й матч в УПЛ може провести Володимир Аржанов з Чорноморця, 50-й — Михайло Козак (Десна).
Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін
Чорноморець при арбітру Івану Бондарю не знає поразок в Чемпіонатах 6 ігор підряд: +2=4.
Десна проведе 1-й матч в УПЛ при арбітру Івану Бондарю.
Джерело - УПЛ.