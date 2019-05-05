Мій профіль
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
Вчора 22:25 727
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
Вчора 14:12 738
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
Вчора 13:41 615
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
Вчора 12:09 2380
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1629
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
03.05.2019 17:41 1207
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
03.05.2019 16:32 1014
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА у справі Мораеса
03.05.2019 14:01 4501
Офіційно. Україну не покарають у справі Мораеса
03.05.2019 13:04 1914
Україна отримала вирок у справі Мораеса
03.05.2019 11:00 2229
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:10 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 315674
09:00 Футбол Карпати — Арсенал-Київ: статистичне прев’ю матчу УПЛ 202
08:00 Футбол Олімпік - Ворскла: статистичне прев’ю матчу УПЛ 244
07:30 Футбол Десна — Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ 342
00:06 Хокей Бостон - Коламбус: онлай-трансляція матчу НХЛ 747
00:05 Баскетбол Х'юстон - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 438
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 70202
4 Травня 2019
23:49 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу в Ньюкасла і продовжив боротьбу за чемпіонство 545
23:40 Футбол Еспаньйол розгромив Атлетіко, Сельта переграла Барселону. Результати матчів 36 туру Ла-Ліги 490
23:22 Футбол СПАЛ знищив К'єво, Інтер не зміг переграти Удінезе у 35 турі Серії А 289
23:09 Футбол Гравець Фулгема став наймолодшим футболістом в історії АПЛ 575
22:51 Футбол Шахтар - Львів 5:0: Огляд матчу 315
22:25 Хокей Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу 727
22:08 Футбол Боруссія не втримала перемогу з Вердером і майже втратила шанси на чемпіонство 518
21:51 Футбол Вест Гем розгромив Саутгемптон, Вулвергемптон здолав Фулгем. Результати матчів 37 туру АПЛ 587
21:39 Футбол Ракицький з Зенітом виграв чемпіонат Росії 829
21:21 Футбол Шахтар розгромив Львів у 27 турі УПЛ 658
21:08 Бокс Кролла: Ноги роблять Ломаченка найкращим у світі 939
20:48 Футбол Реал хоче продати Наваса в Манчестер Юнайтед 606
20:34 Теніс Світоліна: Давно мріяла про титул Ролан Гаррос 780
20:22 Футбол Моурінью веде переговори з Ромою 617
20:08 Футбол Динамо - Олександрія 1:1: Огляд матчу 824
19:52 Футбол Петряк близький до переходу в МОЛ Віді 1051
19:40 Футбол Баварія переграла Ганновер, Боруссія розписала мирову з Гоффенгаймом. Результати матчів 32 туру Бундесліги 500
19:29 Блог Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 31-й день народження 218

Десна — Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 07:30 342 0
Моряки з 2 березня не перемагають в Чемпіонаті протягом 7-ми ігор поспіль
Десна — Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

27-й тур

5 травня

Десна - Чорноморець

Арбітр: Іван Бондар (Київ) провів 48 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матча: +1=0-3 м’ячі 3-7

На полі Десни — 2 матча: +1=0-1 м’ячі 3-2

В УПЛ зіграно 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-1

На полі Десни — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Десни

10.11.2018. 15-й тур чемпіонату України-2018/2019.

Десна — Чорноморець — 2:0

Голи: 1:0 — Д. Безбородько (55). 2:0 — А. Фаворов (63).

Цікаві факти та можливі події

"Моряки" з 2 березня не перемагають в Чемпіонаті протягом 7-ми ігор поспіль: =3-4.

Чорноморець з 3 грудня в УПЛ не пропускає гостьових голів впродовж 299-ти хвилин.

Десна на своєму полі обходиться без нічиїх 9 ігор поспіль: 4 перемоги і 5 поразок.

Чернігівський клуб в домашніх матчах УПЛ пропускає голи з 1 грудня впродовж 4-х ігор — 6 м’ячів.

200-й матч в УПЛ може провести Володимир Аржанов з Чорноморця, 50-й — Михайло Козак (Десна).

Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін

Чорноморець при арбітру Івану Бондарю не знає поразок в Чемпіонатах 6 ігор підряд: +2=4.

Десна проведе 1-й матч в УПЛ при арбітру Івану Бондарю.

Джерело - УПЛ.

Коментарі ()