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Олімпік - Ворскла: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 08:00 244 0
У всіх домашніх матчах Олімпік забивав голи Ворсклі
Олімпік - Ворскла: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

27-й тур

5 травня

Олімпік - Ворскла

Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) проведе 90-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 13 матчів: +4=4-5 м’ячі 14-19

На полі Олімпіка — 6 матчів: +3=2-1 м’ячі 8-8

В УПЛ зіграно 10 матчів: +3=3-4 м’ячі 13-17

На полі Олімпіка — 5 матчів: +2=2-1 м’ячі 7-8

Останній матч на полі Олімпіка

29.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Ворскла — 1:0

Гол: В. Балашов (51).

У всіх домашніх матчах Олімпік забивав голи Ворсклі.

Цікаві факти та можливі події

Донецький клуб у попередніх двох матчах УПЛ очок не втрачав.

Ворскла пропускає голи в гостях протягом 5-ти ігор — 11 м'ячів.

Олімпік на своєму полі може в УПЛ 20-й раз зіграти внічию.

250-й матч в УПЛ може провести Олексій Гай з Олімпіка.

Олімпік при Ігорю Климовському в УПЛ ще очок не втрачав — 2 перемоги.

35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гай (Олімпік), 25-й — В’ячеслав Шарпар, Олександр Кобахідзе (обоє — Ворскла).

Дебютують в УПЛ асистенти арбітра з Києва Віталій Скобля (у Першій лізі провів 10 ігор) та Володимир Коротін (35 ігор).

Арбітр Дмитро Кутаков провів 6 ігор в УПЛ за участю Олімпіку і кожного разу фіксував голи олімпійців.

Ворскла при Дмитру Кутакову в УПЛ не перемагає 3 матчі підряд: =1-2.

Джерело - УПЛ.

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