Олімпік - Ворскла: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
27-й тур
5 травня
Олімпік - Ворскла
Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) проведе 90-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 13 матчів: +4=4-5 м’ячі 14-19
На полі Олімпіка — 6 матчів: +3=2-1 м’ячі 8-8
В УПЛ зіграно 10 матчів: +3=3-4 м’ячі 13-17
На полі Олімпіка — 5 матчів: +2=2-1 м’ячі 7-8
Останній матч на полі Олімпіка
29.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Олімпік — Ворскла — 1:0
Гол: В. Балашов (51).
У всіх домашніх матчах Олімпік забивав голи Ворсклі.
Цікаві факти та можливі події
Донецький клуб у попередніх двох матчах УПЛ очок не втрачав.
Ворскла пропускає голи в гостях протягом 5-ти ігор — 11 м'ячів.
Олімпік на своєму полі може в УПЛ 20-й раз зіграти внічию.
250-й матч в УПЛ може провести Олексій Гай з Олімпіка.
Олімпік при Ігорю Климовському в УПЛ ще очок не втрачав — 2 перемоги.
35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гай (Олімпік), 25-й — В’ячеслав Шарпар, Олександр Кобахідзе (обоє — Ворскла).
Дебютують в УПЛ асистенти арбітра з Києва Віталій Скобля (у Першій лізі провів 10 ігор) та Володимир Коротін (35 ігор).
Арбітр Дмитро Кутаков провів 6 ігор в УПЛ за участю Олімпіку і кожного разу фіксував голи олімпійців.
Ворскла при Дмитру Кутакову в УПЛ не перемагає 3 матчі підряд: =1-2.
Джерело - УПЛ.